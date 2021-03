Mário Roldão, antigo guarda-redes de Vitória de Guimarães e Leixões, morreu esta quinta-feira aos 84 anos, revelou o emblema vimaranense.

«É com profunda tristeza que o Vitória Sport Clube lamenta o falecimento de Mário Roldão. O antigo guarda-redes do Vitória faleceu esta quinta-feira, em Guimarães, aos 84 anos», pode ler-se, na nota publicada no site do Vitória.

Roldão estreou-se na Liga pelo Leixões, clube que representou entre 1959 e 1962. Mudou-se depois para Guimarães, onde jogou oito épocas.

As cerimónias fúnebres têm lugar esta sexta-feira, às 15h30, na Igreja de São Domingos, Guimarães.