Antes da deslocação ao Funchal, na 32.ª jornada da Liga, Luís Freire exigiu «energia alta» aos jogadores do Vitória de Guimarães e também pediu que estejam «muito focados defensivamente» e com «foco na baliza do adversário».

«Vai ser um bom espetáculo. São duas equipas que gostam de jogar bom futebol, viradas para a baliza. Queremos continuar com o caudal ofensivo que temos tido e criar situações de golo. Marcámos três no último jogo e criámos muitas oportunidades. Quero os jogadores com essa mentalidade de ir à procura do golo e da vitória», disse o técnico dos vimaranenses, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Embora esteja preparado para um adversário que «remata bastante» e tem tendência para «jogos abertos», Freire entende que o V. Guimarães tem de pensar em si.

«Temos de ter energia alta. Estou muito satisfeito pela forma como os jogadores se entregam completamente ao jogo. Estamos soltos na procura do nosso jogo. Sabemos que o Nacional joga em 4-3-3, mas tem as suas debilidades. Através do nosso jogo, queremos expô-las. Para ganhar, temos de continuar a ser a equipa que temos sido», observou.

Luís Freire reconheceu que o Estádio da Madeira tem as «suas particularidades» e rejeitou que a equipa de Tiago Margarido possa deixar-se influenciar por já ter garantido a permanência.

«Não controlo os sentimentos e as sensações do adversário. Somos todos muito competitivos. Queremos ganhar. Controlo o nosso lado. O nosso lado está com vontade de jogar», notou.

Samu saiu lesionado, aos 81 minutos, diante do Rio Ave e fez gelo no joelho esquerdo, mas o treinador dos vitorianos recusou divulgar se o médio ainda vai poder jogar esta época.

O Vitória de Guimarães, quinto classificado, visita o Nacional, 11.º, em jogo marcado para este sábado, às 15h30, com acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.