O Nacional recebeu e venceu o Vitória de Guimarães por 1-0, esta segunda-feira, na Choupana, em jogo da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Um golo do avançado Pedro Mendes, aos sete minutos, deu os três pontos aos madeirenses, que assim põem fim a dez derrotas consecutivas no campeonato.

A equipa comandada por Manuel Machado mantém-se no último lugar, agora com 24 pontos, mas mais esperança na luta pela permanência. O Vitória, apesar do desaire, mantém o sexto lugar, com 38 pontos.