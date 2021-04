A FIGURA: Pedro Mendes

O avançado do Nacional, emprestado pelo Sporting, foi o autor do golo solitário, e mesmo sem efetuar um jogo de outro mundo, acabou por ser o homem que fez a diferença. Batalhador, por raras vezes deu uma bola por perdida na sua zona de influência mais próxima. Assinou um golo de belo efeito, fundamental para dar a tão esperada sapatada na crise.

O MOMENTO: 34 minutos, Vitória esbarra nos ferros

Numa altura em que o Vitória ainda tentava acertar a reação ao golo que colocava a equipa em desvantagem, primeiro Pepelu (25m), e depois Lameiras, acertaram… nos ferros. Em especial, o remate do jovem português, aos 34 minutos, num autêntico tiro do meio da rua, levou a bola a bater, com estrondo, no travessão da baliza de António Filipe. Dava um golaço.

Nacional-V. Guimarães: toda a reportagem do jogo

OUTROS DESTAQUES:

António Filipe: Depois de alguns erros dos guarda-redes que prejudicaram a equipa nas últimas jornadas, António Filipe tem vindo a ser a aposta de Manuel Machado e começa a mostrar-se em crescendo. Esta segunda-feira, mais confiante, o experiente guarda-redes luso protagonizou uma partida segura.

Camacho: Boas combinações no ataque e também com o lateral do seu flanco. O madeirense foi um dos mais atrevidos e interventivos da sua equipa, participando em algumas das jogadas de maior perigo dos alvinegros.

Rúben Lameiras: O jovem jogador dos vimaranenses foi um dos que mais tentou remar contra a tendência dos acontecimentos. Lameiras foi um dos principais impulsionadores das investidas do Vitória, mas com pouca clarividência e articulação para levar a melhor sobre um adversário aflito.