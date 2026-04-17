Gil Lameiras, treinador do Vitória de Guimarães, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Gil Vicente, da 30.ª jornada da Liga (sábado, 20h30). O técnico dos vimaranenses assumiu que a equipa precisa de melhorar o controlo defensivo e considerou que os gilistas têm «individualidades interessantes que podem resolver os jogos» e capacidade nas bolas paradas. Além disso, o treinador garantiu que a demissão do presidente «nada mudou».

Fragilidades defensivas no empate com o AVS

«Precisamos de ter mais esse controlo do jogo, que, se calhar, não tivemos em termos defensivos e controlar mais, a nível defensivo, as investidas do adversário. Com o Tondela e com o Benfica, isso aconteceu. No jogo anterior, não. Com bola, a equipa tem apresentado cada vez mais capacidade e tem criado oportunidades, mas tem falhado na finalização.»

Gil Vicente perto de um lugar de qualificação para as provas da UEFA

«A motivação para estar neste clube tem de ser diária. Nunca vamos ter motivação em função do adversário.»

Demissão do presidente António Miguel Cardoso

«Sempre que assumi as equipas a minha preocupação foi sempre dar o meu melhor, todos os dias e nunca pensar muito à frente. Quando surgiu esta oportunidade, não estava a contar. Não foi uma coisa que ambicionei a todo o custo. Não estou preocupado em relação àquilo que pode acontecer comigo no futuro.»