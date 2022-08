Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Estoril, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (1-0) frente ao V. Guimarães em jogo da 2.ª jornada da Liga:

«Estamos chateados pelo resultado que levamos daqui; fruto daquilo que foram as incidências dou os parabéns aos jogadores. Não entrámos com a agressividade ofensiva que pretendíamos, entrámos com paciência a procurar os espaços que podíamos ter aproveitando, a bola entrou em alguns momentos, mas faltou a agressividade. Sofremos o golo fruto de alguma falta de agressividade defensiva, tínhamos de ter capacidade no corredor lateral para cortar essa bola. Ainda assim o jogo esteve dividido, fizemos algumas correções na segunda parte, assumimos mais alguns riscos e tivemos sempre o jogo dividido, vivo. No momento em que estamos para mexer temos a expulsão do Gonçalo, acontece, mas a equipa soube organizar-se bem. Em alguns momentos o Vitória encostou-nos, mas o Estoril tem mérito por manter o jogo vivo mesmo a menos um, como no lance em que o Bruno varela tem mérito ao fazer as duas defesas. Não estamos satisfeitos pelo resultado, mas estamos satisfeitos pela resposta que a equipa deu, sobretudo na segunda parte, com menos um jogador».

[Expulsão são dores de crescimento?] «Irá aprender. Não quero tocar nesse aspeto, também já tive 18 anos, serve de aprendizagem para todos. Mais importante é a forma como a equipa se organizou, manteve o jogo vivo até ao final do jogo».

[Mercado] « Até ao fecho tudo pode acontecer, entre entradas e saídas. Temos de trabalhar nesse contexto. Sabemos o que procuramos em termos de plantel, mas estamos muito satisfeitos com o que temos neste momento, e pela forma como os jogadores são estão a entregar. O Estoril teve mudança de treinador e de jogadores, há processos a consolidar, mas isso acontece a qualquer equipa».