O treinador do Vitória, Gil Lameiras, antecipou na manhã desta quinta-feira a receção ao Tondela, da 28.ª jornada da Liga (sexta-feira, 18h00), afirmando que, no Vitória, «é sempre necessário vencer», abordando também o trabalho nesta pausa de seleções, a ausência de Nelson Oliveira do jogo ante os beirões, a presença dos jovens do Vitória na seleção sub-21 e a chegada de Carlos Soares, que passa a ser o treinador principal na ficha de jogo por ter o nível IV:

Urgente vencer o Tondela?

«Eu acho que neste clube é sempre necessário vencer. Para o desenvolvimento de um processo, para o desenvolvimento de uma ideia, é sempre importante vencermos. Pelo momento, pela classificação, pelo assimilar de ideias e na identidade que estamos a criar, é importante vencer. Temos de ser muito rigorosos, de ter muito critério com bola e competência. Do outro lado, vai estar uma equipa que vai querer conquistar pontos, mas jogamos em casa, perante os nossos adeptos.»

Peso da ausência de Nélson Oliveira, devido a castigo:

«É um jogador importante para o grupo, importante para o clube, tal como todos são. É menos uma solução, temos de arranjar outras soluções.»

O que espera mais da equipa ante o Tondela, além de quebrar ciclo de cinco jogos sem vencer:

«A evolução tem de ser sempre permanente neste clube e estamos à procura disso. Vamos tentar que a equipa evolua em todos os momentos do jogo. Basicamente, estamos numa pré-época no decorrer do campeonato, seria o ideal termos esse tempo para colocarmos as nossas ideias. Temos conseguido colocar as nossas ideias com a competição em andamento, a semana passada permitiu-nos trabalhar um bocadinho mais.»

Condição física da equipa:

«Foi também identificado que a questão física não era a melhor. Houve a mudança, o que cansa sempre um pouquinho os jogadores. Evoluímos em cima da questão física. Se fisicamente não estivermos bem, não vamos executar bem as ações. Temos de estar bem fisicamente ou mentalmente para executar bem a nível técnico ou tático.»

Jogo ante um Tondela com novo treinador:

«Temos dois cenários: um em que vai ser dada continuidade ao trabalho do antigo treinador e outro em que vai iniciar-se um ciclo de ideias do novo treinador. Mais do que olhar para o adversário, difícil como todos, é importante olharmos para nós, para o que temos de fazer nos momentos defensivo e ofensivo.»

Diogo Sousa, Noah Saviolo e Miguel Nogueira, por si treinados na equipa B, estiveram na Seleção sub-21:

«É bom para o clube, acho que é dada continuidade ao trabalho e ao projeto do clube. É sempre bom quando os nossos jogadores estão no patamar máximo das seleções portuguesas de formação. É um orgulho enorme termos jogadores do Vitória a representar as seleções.»



O que Carlos Soares acrescenta à equipa técnica e como condiciona o facto de passar a ser adjunto na ficha de jogo:

«Já conhecia o Carlos, conseguimos retirar alguns conhecimentos dele, tive algumas conversas com ele. O Carlos é uma pessoa que vem acrescentar. É cumprir a lei e respeitá-la. Tanto a FPF, como a ANTF [Associação Nacional de Treinadores de Futebol] têm feito um trabalho enorme para evitar este tipo de situações. Do ponto de vista do meu desenvolvimento, vai-me permitir aprender outras coisas.»