Declarações de César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (4-0) frente ao Vitória:

«O resultado é injusto. Na primeira parte chegámos a ter 70 por cento de posse de bola, tivemos oportunidades para fazer golo, mas não fizemos. O Vitória com linhas baixas conseguiu sair e fazer dois golos. A minha equipa saiu a jogar de trás sem medo nenhum, mostrando uma personalidade fantástica. Na segunda parte entrámos bem outra vez, enquanto houve jogo; depois ficámos condicionados. O Vitória aproveitou, ficámos a menos, e construiu um resultado que acho injusto. Muito orgulho nos meus jogadores, pela postura que tivemos num ambiente complicado. Enquanto foi possível, onze contra onze, o Paços valorizou o jogo».

[Arbitragem] «Temos de valorizar o futebol, e o que se passou aqui hoje não dignifica o futebol».

[Antunes em dificuldades acaba por não saltar no lance do segundo golo] «Faltava um minuto para a fim da primeira parte, se fizéssemos a substituição perdíamos um momento para substituir. O Antunes tentou aguentar, não consegui. O lance acabou por aparecer ali, não é culpa do Antunes, em última instância a culpa é minha».