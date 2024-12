O Vitória de Guimarães não demorou a substituir Rui Borges e anunciou, esta quinta-feira, Daniel Sousa como novo treinador, com um contrato de ano e meio, ou seja, válido até junho de 2026.

✍️ Daniel Sousa assume o comando técnico dos Conquistadores até 2026 ⚔️ 📰 Sabe mais na App ou em https://t.co/hvaX4c1X44#EspíritoDeVitória • #DanielSousa2026 pic.twitter.com/67Xi51tSJw — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) December 26, 2024

O técnico de 40 anos, que já vai orientar o treino desta tarde, foi o escolhido pela estrutura vimaranense após a saída de Rui Borges para o Sporting, concretizada através de um acordo de mais de quatro milhões de euros.

Além de Maxi Pereira, que já tinha trabalhado com Daniel Sousa em Braga, a nova equipa técnica dos vitorianos terá também os adjuntos Francisco Matos, Ricardo Jorge Ribeiro, Gonçalo Barbosa, João César Pereira, Douglas Jesus e Rui Cunha.

Daniel Sousa começou a temporada no Sporting de Braga, mas foi despedido por António Salvador ao fim de apenas quatro jogos e estava sem clube desde agosto. Antes, foi treinador principal no Gil Vicente e no Arouca. Somou ainda passagens em diversos clubes, tais como FC Porto, Marselha, Zenit ou Tottenham, enquanto adjunto e analista de André Villas-Boas.