Luís Freire é oficialmente treinador do Vitória de Guimarães, conforme já tinha sido noticiado pelo Maisfutebol.

Depois da saída de Daniel Sousa, que já havia substituído Rui Borges no comando técnico esta temporada, o treinador de 39 anos assume agora a liderança da equipa principal do clube.

Luís Freire já passou por todas as divisões em Portugal, por clubes como Ericeirense, Mafra, Estoril, Nacional e Rio Ave, de onde tinha saído após 11 jornadas esta época, como o segundo treinador com mais jogos na história do clube. Agora, Freire assinou contrato até junho de 2026.

Com 399 jogos como treinador principal, Luís Freire cumprirá, na estreia ao serviço do Vitória Sport Clube, o jogo 400 da carreira.

Em conferência de imprensa, o ex-técnico dos vilacondenses revelou: «este é o ponto alto da minha carreira.»