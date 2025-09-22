Nuno Santos foi oficializado, esta segunda-feira, como reforço do Mamelodi Sundowns, atual campeão da África do Sul.

O médio de 26 anos deixa o Vitória de Guimarães para ser treinado pelo português Miguel Cardoso. A transferência, tal como o Maisfutebol noticiou, fez-se por uma verba a rondar o milhão de euros.

Nuno Santos estava no V. Guimarães desde 2023/24. Com formação no Benfica, onde nunca se estreou a nível sénior, também já passou por Moreirense, Boavista, Paços de Ferreira e Charlotte FC.