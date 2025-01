Hevertton Santos é jogador do V. Guimarães até ao final da temporada, anunciou esta quarta-feira o clube português. O lateral foi emprestado pelo Queens Park Rangers.

«Hevertton Santos chegou para a defesa. O lateral direito assinou com o Vitória Sport Clube um contrato válido até junho de 2025, por empréstimo do Queens Park Rangers», pode ler-se no comunicado oficial.

O brasileiro de 23 anos assinou um contrato de empréstimo de seis meses e já vai treinar nesta quinta-feira.

Esta temporada, ao serviço do QPR realizou nove jogos e marcou um golo.