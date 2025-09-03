Liga
Há 12 min
OFICIAL: Tiago Silva rescinde com o V. Guimarães e ruma ao Qatar
Médio de 32 anos vai ser treinado pelo português Artur Jorge
Médio de 32 anos vai ser treinado pelo português Artur Jorge
Tiago Silva deixou o Vitória de Guimarães e foi oficializado, esta quarta-feira, no Al Rayyan, equipa do Qatar que é treinada pelo português Artur Jorge.
O médio de 32 anos tinha contrato por mais uma época, mas rescindiu por mútuo acordo com os vimaranenses. No plantel da equipa qatari vai reencontrar o defesa-central português André Amaro.
Formado no Benfica, Tiago Silva estava no V. Guimarães desde 2021. No total, somou 155 partidas, nas quais marcou 24 golos e deu 19 assistências.
Associado ao Sporting no mercado de verão, também já representou Belenenses e Feirense, em Portugal. Esta será a terceira aventura no estrangeiro, depois das passagens por Nottingham Forest (Inglaterra) e Olympiakos (Grécia).
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS