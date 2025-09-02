O médio Tomás Händel foi apresentado, esta terça-feira, como reforço dos sérvios do Estrela Vermelha.

Tal como o Maisfutebol escreveu, a transferência para o emblema de Belgrado deu-se por 3,1 milhões de euros, com o Vitória de Guimarães a assegurar 20 por cento de mais-valias sobre uma futura transferência do jogador de 24 anos.

Händel vai vestir a camisola 20 e assinou por quatro épocas com o Estrela Vermelha, que vai ser adversário tanto do FC Porto como do Sp. Braga, na fase de liga da Liga Europa.

O médio canhoto deu os primeiros passos na formação do Moreirense, mas estava no V. Guimarães há 16 anos e era capitão de equipa. Internacional sub-21, Händel disputou 198 jogos como sénior (dos sub-23 à equipa A) e somou 23 golos e seis assistências.

Em janeiro passado, recorde-se, esteve muito perto do FC Porto e também do Milan.