O V. Guimarães anunciou esta quarta-feira a contratação de Tony Strata. O lateral direito chega do Ajaccio e assinou um contrato de quatro temporadas.

Nascido em Marselha, Strata fez a formação no Ajaccio e foi no clube francês que se estreou a sénior. Pela equipa principal fez 50 jogos entre 2022 e 2025. 

Na temporada passada, o romeno de 20 anos apontou um golo e duas assistências nos 28 jogos que fez pelo coletivo da segunda divisão francesa.

De acordo com o clube, o jovem jogador estará às ordens de Luís Pinto no treino desta quinta-feira.

