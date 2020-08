O Vitória de Guimarães anunciou nesta sexta-feira a contratação, a título definitivo, de Denis Poha. O médio francês de 23 anos fez 32 jogos pelo clube minhoto na época passada, por empréstimo do Rennes. Agora, assina até 2024.



Os vitorianos revelaram os montantes envolvidos no negócio: o Vitória gasta de imediato 300 mil euros com o passe do jogador, mas terá de pagar igual valor perante o eventual cumprimento de objectivos relacionados com o apuramento para as competições europeias.



O Rennes garante ainda 25 por cento das mais-valias realizadas numa futura transferência.