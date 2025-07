O Vitória de Guimarães anunciou, esta terça-feira, a contratação do defesa-central Thiago Balieiro, de 22 anos.

O jogador brasileiro, formado no Santos, chega a Guimarães após uma temporada no Leixões, na qual somou nove jogos pelos sub-23 e cinco pela equipa principal.

Balieiro assinou até 2029 pelos vimaranenses e vai estar às ordens de Luís Pinto já a partir de quarta-feira.

No currículo, o defesa brasileiro conta com a conquista do Campeonato Paulista de sub-20, em 2022.