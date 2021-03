O Vitória de Guimarães renovou contrato com o futebolista português André André por mais três temporadas, até 2024, com opção por mais um ano, confirmou na manhã desta sexta-feira o clube minhoto da I Liga.

Na sua segunda passagem pelos conquistadores, André André cumpre a terceira época consecutiva, já depois de ter jogado entre 2012 e 2015 no emblema vimaranense.

Em 2020/2021, o capitão de equipa leva 24 jogos e seis golos marcados, tendo no seu currículo conquistado já uma Taça de Portugal pelo clube, na época 2012/2012, a sua primeira no Vitória.

Andre André leva 162 jogos e 35 golos apontados pela equipa principal do V. Guimarães, em quase seis épocas nos quadros do emblema minhoto.

Pelo meio, passou três temporadas no FC Porto, onde se sagrou campeão nacional em 2017/2018. Despontou no Varzim, onde fez quase toda a formação, que culminou com uma passagem pelos juniores do FC Porto. Como sénior, foi lançado no clube da Póvoa de Varzim e, na sua única aventura no estrangeiro, representou o Deportivo na primeira metade da temporada 2010/2011.