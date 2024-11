O Vitória de Guimarães anunciou, esta segunda-feira, a renovação de contrato com o guarda-redes Charles.

O guardião brasileiro estava ligado aos vimaranenses apenas até ao final da temporada e prolongou o vínculo por mais dois anos, ou seja, até 2027.

«Saber que conto com o apoio das pessoas e ver o meu trabalho reconhecido é importante. Fiquei muito feliz com o convite e não tive qualquer dificuldade em aceitar», disse o guarda-redes, em declarações aos meios de comunicação do emblema minhoto.

«Estou muito feliz aqui, no clube e na cidade. A cidade é maravilhosa e as pessoas são muito acolhedoras. (…) É um dos melhores grupos, ou o melhor, que já encontrei. Se todos os jogadores tivessem a oportunidade de viver este momento e a experiência de estar aqui, iam falar tão bem como eu ou melhor ainda. É incrível», afirmou ainda.

A segurança continua 🔒



✍️ Charles renova até 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣!



🔗 Vê mais na App ou em https://t.co/hvaX4c1X44 #EspíritoDeVitória • #Charles2027 pic.twitter.com/FOhanqSmBD — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) November 4, 2024

Charles, de 30 anos, chegou a Portugal em 2015/16, para representar o Marítimo. Após seis temporadas na Madeira, viveu um ano no Vizela e esteve outra no Chipre, antes de ingressar no V. Guimarães, na época transata.

Em 2023/24, somou 13 jogos e, na atual temporada, alinhou em duas partidas.