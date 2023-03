Miguel Maga renovou contrato com o Vitória até 2027.



De acordo com o clube, o lateral-direito acrescentou dois anos ao vínculo anterior e ficou blindado com uma cláusula de 30 milhões de euros.



O defesa, de 20 anos, começou o percurso no FC Porto e passou ainda por Rio Ave e Padroense antes de chegar a Guimarães, em 2019. Maga passou pelos sub-19, sub-23 e equipa B do Vitória antes de se estrear pela equipa principal 2021/22.