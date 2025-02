Falhada a saída do Minho no mercado de inverno, Tomás Händel renovou contrato com o Vitória de Guimarães.

O médio de 24 anos prolongou a ligação aos vimaranenses até 2029.

O esquerdino, tal como o Maisfutebol noticiou, esteve perto do FC Porto no última dia da janela de transferências, mas foi vetado por Martín Anselmi. Händel também esteve na mira do Milan recentemente.

Internacional sub-21 português, Händel está há 15 épocas consecutivas no V. Guimarães. Faz parte do lote de capitães e tem, precisamente 100 jogos (cinco golos e cinco assistências) com a camisola da equipa principal dos vitorianos.