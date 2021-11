Em comunicado divulgado já ao final da noite desta quarta-feira, o Vitória de Guimarães confirmou ter sido alvo de buscas no âmbito da Operação Fora de Jogo.

«No âmbito de buscas alargadas a vários locais do País, a Vitória Sport Clube - Futebol, SAD confirma que recebeu, esta quarta-feira, uma equipa de inspetores, tendo esta solicitado acesso a documentação respeitante à atividade desta Sociedade e referente aos anos entre 2010 e 2020, incidindo sobretudo no período compreendido entre 2015 e 2018», especifica o emblema minhoto.

«Respeitando a função das autoridades, às quais prestou total colaboração, a Vitória Sport Clube - Futebol, SAD deseja e confia que este mega processo se conclua com celeridade, salvaguardando o bom nome da instituição e dos seus representantes», acrescenta depois o comunicado.

O Vitória conclui a lamentar aquilo que classifica como «espectacularização» destas operações, defendendo que a mesma «nada acrescenta às investigações e contribui apenas para criar na opinião pública um anátema genérico que não favorece a real identificação e ação sobre eventuais ilícitos que se verifiquem no âmbito desta atividade e dos seus agentes».

De recordar que a Autoridade Tributária e a Polícia de Segurança Pública realizaram, sob o comando do juiz Carlos Alexandre, duas dezenas de buscas nesta quarta-feira, que contemplaram as SAD de Vitória de Guimarães e Sp. Braga, assim como as instalações da Gestifute, de Jorge Mendes, e a empresa de Deco, antigo internacional português, entre outros locais.

Os factos em investigação são suscetíveis de integrarem crimes de fraude fiscal, fraude à segurança social e branqueamento de capitais.