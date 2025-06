O V. Guimarães caminha para garantir o empréstimo de dois jovens jogadores que pertencem ao Palmeiras. São eles o guarda-redes Kaique e o lateral-direito Garcia, segundo apurou o Maisfutebol.

A negociação com o guardião brasileiro está bem mais adiantada, visto que há forte concorrência no mercado, sobretudo no próprio futebol português - o Sp. Braga chegou a fazer uma abordagem, por exemplo.

Kaique, de 22 anos, ganhou destaque na reta final da segunda volta da última edição da Liga ao serviço do Farense e, por isso, é o alvo prioritário dos vimaranenses. Participou em sete jogos.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Aos 23 anos, Garcia, por sua vez, esteve emprestado ao Nacional na recém-encerrada temporada, tendo feito 33 jogos oficiais. Também está na mira do Moreirense, mas a prioridade hoje passa pelo acordo com o V. Guimarães.