Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (0-1) sobre o V. Guimarães na ronda inaugural da Liga:

«Fizemos uma alteração estratégica ao intervalo, porque a nossa posse estava a ser muito baixa no terreno. Tínhamos a saída a três, não temos lateral esquerdo, e receei dar a lateral ao Relvas, que se está a estrear. Ao intervalo tivemos construção a dois, criando essa confissão em termos posicionais. Sabemos que os extremos do Vitória não gostam de posicionar bem e defender bem, ficámos com mais posse alta no terreno, a equipa foi à procura de felicidade e foi feliz. Fomos organizados sem bola, cometemos alguns erros que o Vitória não aproveitou. Para um primeiro jogo de campeonato, às 15h30, foi bom; frente a um dos grandes do futebol em Portugal, para mim o Vitória é um dos grandes e vai recuperar o seu lugar com um grande treinador, o Vitória tem muita qualidade, um banco de meter inveja a muita gente, o que dá muito mérito à vitória do Portimonense».

«Este foi um daqueles jogos que poderia dar qualquer resultado, nenhuma equipa merecia perder. O Vitória se calhar, pelo que fez, merecia mais, mas o Portimonense também não merecia perder. Dá mais sabor a estes três pontos».