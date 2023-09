Apesar das três derrotas consecutivas, Paulo Turra mostrou-se confiante na antevisão ao jogo com o Casa Pia e prometeu uma equipa ofensiva.

«Três derrotas são três derrotas, ainda para mais num clube como o Vitória. Mas, vamos jogar como jogamos sempre: jogar para a frente. Estamos numa fase em que deixamos de nos preocupar com a parte física, de carga, e podemos evoluir para a parte mais tática, com movimentações, e dar mais atenção às ações com bola», disse o técnico brasileiro na antevisão à partida.

Turra vincou que a mudança na forma de trabalhar do plantel não acontece num «estalar de dedos» e pediu aos jogadores que mantenham a «convicção no trabalho», para jogarem «com intensidade e inteligência».

O treinador vitoriano afirmou ainda que, apesar da derrota na última jornada com o Portimonense (2-1), a equipa fez «uma belíssima partida» até ao minuto 80, antes de sofrer a reviravolta em «dois lances que foram uma fatalidade», quando jogava com «a ânsia de fazer golo».

«Temos de valorizar muito o que fizemos até aos 80 minutos, em que fomos uma equipa a jogar para a frente, com intensidade. Esses dois lances foram uma fatalidade, que se tornaram numa derrota muito pesada. (...) É na dor que aprendemos e evoluímos. Espero que esses 10 ou 12 minutos finais não se repitam no futuro», frisou.

Paulo Turra espera que o V. Guimarães esteja «mais atento aos detalhes» e aproveite as oportunidades.

«O adversário tem as suas características. Empurra quatro jogadores para a frente na saída de bola. Vamos jogar com pressão, tentar forçar o erro, recuperar a bola no meio-campo ofensivo e ser verticais quando o adversário for atraído. Temos de ter passe interior, entre linhas, para efetivarmos o nosso jogo», observou.

O V. Guimarães visita o Casa Pia este sábado, a partir das 18h00, em jogo da sexta jornada da Liga que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.