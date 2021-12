Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (5-2) frente ao V. Guimarães:

«Acreditámos sempre. Acima de tudo pela entrada que tivemos. Sabíamos que o Tondela é muito bem organizado, e fortíssimo na transição. Mas a verdade é que com bola estivemos muito bem, foi uma das melhores entradas no nosso estádio, mas ficamos com a estrutura da equipa amarelada e sofremos golos em transição, o que complica uma equipa que quer jogar subida como nós. Ficámos muito limitados, não é fácil, a equipa ficou abalada mas encontrou energia, nunca deixou de acreditar e já não é a primeira vez que viramos o resultado. Corremos riscos desde início, a jogar com a equipa subida, e acabamos por virar o resultado com vinte remates. É o primeiro jogo que tenho como treinador com três penáltis, mas é sinónimo de volume ofensivo».

«No último jogo tivemos uma entrada muito boa, hoje também. Fico menos preocupado porque criarmos muitas oportunidades. Gostei mais da primeira parte do que da segunda. Depois é ter esta capacidade de resiliência. Queremos entrar a ganhar, talvez ficássemos mais tranquilos, a decisão iria ser melhor no último terço, mas por outro lado temos este acreditar, a equipa percebe que ao jogo tem noventa minutos».

[Entrada forte e quebra preocupa?] «Tivemos dois momentos que sentimos do banco que os jogadores não estavam bem. No momento do 2-0, em que a equipa ficou abalada e intranquila; depois da segunda parte há muito mérito do Tondela, que esteve dez minutos confortável com bola com o jogo aberto. Por incrível que pareça quando voltamos ao 4-3-3 a equipa ficou mais confortável».

[Plano B melhor do que o A] «Acima de tudo temos de estar identificados com as duas situações. Hoje estivemos melhor com o 4-3-3 do que com o 4-4-2; temos de perceber que há momentos do jogo que pedem dois pontas de lança. Tanto numa situação como noutra, quem quer jogar subido como nós tem de ser mais eficaz. Não é atitude, temos de ser mais efetivos no posicionamento, mas percebo que não é fácil ficar com a estrutura da equipa tão cedo amarelada».