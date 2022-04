O Vitória de Guimarães tem sete pontos de atraso para o Gil Vicente, mas Pepa ainda pensa alcançar o quinto lugar da Liga.

«Temos de continuar atrás do objetivo do quinto lugar e a ambição é grande. Mesmo não dependendo de nós, vamos fazer de tudo para o conseguir. Temos de ter a coragem, e dizer sem receios, que queremos os vencer últimos cinco jogos», refere o treinador vitoriano, citado pela agência Lusa.

Relativamente ao jogo com o Paços de Ferreira, desta sexta-feira, Pepa deixa elogios ao «grande trabalho» que César Peixoto está a fazer, com o apoio de uma estrutura que bem conhece.

«Só perderam com as equipas do ‘top 3’, e nos últimos jogos têm demonstrado confiança e dinâmicas interessantes. Estão a potenciar a matéria-prima para fazer uma segunda volta muito boa», analisa.

Questionado sobre o futuro, até porque o Vitória mudou recentemente de direção, Pepa diz que «é normal que se pense no futuro com a estrutura», mas diz que a energia e o foco «estão no presente».

O técnico está privado de Tomás Handel e Jorge Fernandes, lesionado, e também de Oscar Estupiñan, que cumpre castigo.