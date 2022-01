Na antevisão à visita a Barcelos, Pepa frisou que a equipa deve exibir «agressividade no limite» para entrar a vencer em 2022, no encerramento da primeira volta.



«Queremos muito entrar em campo, fazer um grande jogo e voltar às vitórias. Temos de mostrar uma agressividade no limite. Queremos uma entrada fortíssima em 2022, com os três pontos, um grande jogo e uma intensidade tremenda do primeiro ao último minuto. Desde o último jogo, temo-nos focado nisso, porque é o que nos vai dar consistência e pontos», disse, na antevisão ao desafio marcado para o Estádio Cidade de Barcelos.



O adversário do Vitória nesta ronda venceu três dos últimos quatro jogos do campeonato, uma série à qual o técnico dos vimaranenses atribuiu à «estabilidade» que transitou da temporada anterior, com Ricardo Soares a permanecer como treinador. Para contrariar a «valia» dos gilistas, os vitorianos têm de ser «competentes» e «concentrados», atacando a baliza contrária sem qualquer tipo de «medo» nem esperar que o «erro aconteça», afirmou Pepa.

«É um jogo em que podemos subir na classificação. Temos de fazer acontecer. Se sofrermos um golo, temos de marcar dois ou três. Uma equipa que quer ganhar vai ter de se expor em alguns momentos», antecipou.

Pepa reconheceu também que a «estabilização» do modelo de jogo é um dos seus principais objetivos para 2022, ano que marca o centenário do Vitória, tendo frisado que os seus futebolistas têm de «transferir tudo o que fazem nos treinos para os jogos» e de acabar com as «oscilações entre o muito bom e o muito mau» num mesmo desafio.

Apesar de reconhecer que é preciso trabalhar o «futuro», nomeadamente na «potenciação de jogadores», o treinador avisou que o plantel tem de se focar apenas em «fazer um grande jogo» diante do Gil Vicente, antes de pensar nos compromissos que se seguem, frente ao Portimonense, sexto classificado, em 17 de janeiro, e ao Estoril Praia, no dia 23.

Sacko, Abdul Mumin e Alfa Semedo estão indisponíveis, em virtude da presença na Taça das Nações Africanas, enquanto Oscar Estupiñán é baixo devido ao caso de infeção pelo SARS CoV2.



O Gil Vicente-Vitória está marcado para as 20h15, desta segunda-feira, em Barcelos.