Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (1-3) frente ao Arouca:

«Temos de dar uma volta muito grande. Batemos no fundo, estamos a viver um pesadelo e temos de sair dele. Com mais humildade. Com tudo. Parabéns ao Arouca, mas hoje jogámos contra nós próprios. O que aconteceu foi mau demais, nunca nos encontrámos. Temos de encarar as coisas de frente, não nos podemos esconder e temos de ser muito fortes para lidar com este mau momento. É neste momento que temos de ser homens para dar a volta a isto».

«Faltou-nos tudo, basta ver como fizemos o golo do empate. Até nisso fomos muito ingénuos, a falta de capacidade de sermos objetivos e verticais com dois pontas na área. Basta ver as bolas fáceis que perdemos. É preciso ter um estofo muito grande para lidar com estes momentos e não soubemos lidar com isso. Parabéns ao Arouca, foi melhor o jogo todo. Mais do que analisar estratégia e tática temos de olhar para nós. Temos de dar uma volta a isto, mas uma volta muito grande, porque o tempo escasseia».

[Dez pontos para o quinto lugar] «Mais do que olhar para os outros, temos de olhar para nós. Não estamos a fazer o nosso trabalho, os jogadores do Vitória conseguem mais do que isso. Pode-se aceitar muita coisa, a bola pode queimar pontualmente, mas temos de ser muito mais intensos. Temos de dar uma reposta forte. O que se passou é penoso, a responsabilidade é toda nossa».

«Na fase inicial tivemos bons jogos que não ganhámos, mas nesses momentos a equipa estava confortável, jogava mais e melhor. Nesta curva descendente parece que se perde tudo; tudo acontece. Temos de ter o tal estofo para dar uma volta e não estamos a conseguir. É nestes momentos que temos de ter personalidade, estofo e caráter».

[Como se dá a volta a uma questão destas?] «Temos de lidar com este tipo de situações. Há situações gravíssimas na vida, como problemas de saúde e falta de emprego. Nos fazemos o que mais gostamos, num clube fantástico com adeptos fantásticos. Sou o primeiro a dizer que assim não, temos de ter alma e paixão. Ganhar e perder faz parte do futebol, mas temos de ter alma. Todos queremos ganhar, não podemos estar aos cinco minutos de jogo a baixar os ombros. Os adeptos assobiaram com razão, temos de fazer muito mais».