Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (2-1) na receção ao Moreirense:

«Não conseguimos ter o domínio do jogo, ter mais bola. Tenho de realçar, acima de tudo, uma segunda parte muito boa no Moreirense. Há um acumular de jogos, senti a equipa um pouco desgastada nos duelos individuais, e mesmo em situações de pressão, não querendo com isto desculpar a exibição. Faltou essa capacidade física de pressão, tenho de dar mérito ao Moreirense na segunda parte, não conseguimos fazer o jogo que costumamos fazer».

[Prestação do Bruno Varela] «O Bruno esteve muito bem nas intervenções que fez. Na primeira parte tivemos capacidade para criar oportunidades, mesmo tendo dificuldades na criação. Tivemos dificuldade depois de eliminar a primeira barreira do Moreirense. Na segunda parte, o Moreirense cresceu, cometemos alguns erros perdendo bolas fáceis, o que faz com que uma equipa cresça e a outra sinta dificuldades. Não quero dar só demérito ao Vitória, há mérito do Moreirense. Hoje conseguimos os três pontos, mas parece que perdemos o jogo, esta frustração que temos é porque queremos sempre mais».

[Cenário parecido com outros jogos em que cedeu depois de estar a vencer e não conseguiu controlar a vantagem] «Faltou-nos capacidade. Hoje não tivemos capacidade. Não queríamos recuar para nos agarrar ao 1-0, queríamos fazer o segundo e ter bola. Hoje o que falhou muito foi a nossa capacidade para ter bola na segunda parte. Fomos felizes e eficazes. Hoje houve uma incapacidade grande da equipa em ter bola, temos de perceber se foi só uma situação de desgaste».