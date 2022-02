Declarações de Pepa, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (2-1) sobre o Sp. Braga:

«Sem este tipo de atitude não ganhamos jogos. É algo característico neste clube, nestes adeptos, nesta cidade. Podemos falhar passes, golos debaixo da baliza, mas a nossa atitude tem de estar sempre presente. Hoje foi épico, estivemos agarrados ao jogo com tudo, com o apoio dos adeptos. Temos de ser nós a galvanizar os adeptos. Parabéns ao clube, aos jogadores, aos adeptos, ao estádio, à cidade. Não é um jogo normal, mas este tipo de atitude só faz sentido se conseguirmos dar continuidade. Não há tempos para olhar para trás, temos de manter sempre este tipo de registo e de atitude. Já mostrámos aqui frente ao Belenenses com menos dois homens uma atitude tremenda, hoje foi igual. É isto que quero e que queremos, mas que não fique por aqui».

[Expulsão de Alfa Semedo] «Houve muito mérito do Vitória, o Matheus faz duas defesas para golo. Ficámos com menos um homem, passámos a ter menos bola, e agarramos-nos uns aos outros e foi possível chegar à vitória com muita crença, raça e uma atitude competitiva de arrepiar. Hoje deu um gosto tremendo ver os jogadores serem aplaudidos».

[Jogo especial, estreou-se neste tipo de jogos] «Quero repetir mais dérbis destes. É único. Há muitos dérbis em Portugal, mas normalmente até são da mesma cidade. Aqui é um dérbi com muitos anos, social, é impossível não sentir isso. São três pontos, mas não é um jogo qualquer, temos de festejar mas o sol nasce todos os dias; demos uma reposta fantástica, mas temos de dar sequência. Há muito tempo que os adeptos não tinham este orgulho na equipa, mas não vale nada se a equipa não tiver esta atitude competitiva em Belém».

[Nelson da Luz] «Na equipa B não estava a desequilibrar muito, mas a nossa visão não se pode basear só nisso. Quem diz o Nelson diz muitos outros jovens. As indicações que ainda dando já há muito tempo em boas, depois é uma questão de oportunidade. Independentemente de ter marcado ou não, é isto, entrega, ajuda e acreditar sempre. Temos de estar orgulhosos, há miúdos para agora e para o futuro».