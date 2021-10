Pepa, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa, após vitória por 2-1 frente ao Famalicão:

«Foi muito difícil, são todos os jogos muito difíceis, não é ser repetitivo. A classificação não tem nada a ver com a qualidade individual e coletiva das duas equipas, mas é o que é e o campeonato é feito de pontos.

Tivemos uma entrada má, com mais um erro que nos custou mais um golo. Tivemos 15 minutos onde tivemos muita dificuldade. O Famalicão fez uma pressão alta, nós metemo-nos a jeito e sofremos golo. Só depois disso é que equilibramos as coisas e foi preciso personalidade para perceber que já não podíamos fazer nada em relação ao erro e a partir conseguimos fazer golo.

Na segunda parte foi um jogo muito intenso entre duas equipas que cada lance, cada duelo era como se fosse o último. Veio ao de cima a capacidade da equipa e dos jogadores em busca da vitória que já procurávamos há muito. Não com a qualidade que queríamos, mas com muita intensidade.

[saber aguentar o momento do adversário foi fundamental hoje?] Sim. O Famalicão fez dois remates à baliza e nós fizemos cinco, pelo que o domínio vale ao que vale. É preciso é saber o que fazer com bola. Fomos muito coesos, houve muita entreajuda, e tivemos personalidade dentro do campo. Ganhámos com muito mérito contra uma boa equipa.

[Duas equipas que jogam um futebol positivo] Sim, mas o futebol positivo às vezes é aquilo que a outra equipa deixa. A verdade é que quando duas equipas são muito intensas, quando o metro quadrado fica caro, e tanto o Famalicão como o Vitória fizeram isso. Mais do que um futebol positivo, porque são duas equipas que jogam bem e merecem mais do que têm, é preciso perceber que o nosso campeonato está muito intenso.

[lesão de Tiago Silva] Ainda é cedo para perceber a lesão. Acabamos com três médios completamente diferentes dos que começamos e isso é sinónimo da qualidade que temos no plantel».