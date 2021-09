Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate sem golos na receção ao Belenenses, num jogo em que o Vitória de Guimarães terminou reduzido a nove elementos:

«Acima de tudo dar uma palavra ao Rochinha, que fique bem. Uma palavra para ele e para a família, isso é o mais importante, a saúde».

«Não existem vitórias morais, mas este jogo fica na história. Tenho um orgulho tremendo. Homens lá dentro, homens solidários. É duro jogar com dez e depois com nove, mas não abdicamos de tentar ganhar o jogo. Não ganhámos, é verdade, mas quisemos os três pontos antes do jogo e durante o jogo, até ao último minuto. Com menos um, com menos dois. Fica para a história, com o apoio do público, é de louvar, a dar a vida uns pelos outros para não sofrer golos».

[Postura do Vitória sem perder tempo] «Sobre arbitragem prefiro nem falar, tenho é de estar no banco e ajudar a equipa sem perder a cabeça. Não vi uma única vez um jogador do Vitória passar tempo. É sinónimo que estamos ali para jogar. O Alfa foi bem expulso, não nos vamos lamentar. Podemos lamentar outras coisas, mas estamos ali é para jogar. Era fácil cair no chão. O Rochinha deu a vida pela equipa e nós demos todas a vida uns pelos outros. Não aceitamos perdas de tempo, isto é para andar. A nossa equipa é isto: quer ganhar, ganhar e ganhar. Entramos sempre em campo com este espírito. Há uma palavra aqui: qualidade. As nossas oportunidades não foram à sorte, de bola parada, um trambolhão».

[Balneário] «Orgulhosos. Nunca se sentiram sozinhos, sabiam que olhavam para o lado e estava lá um colega para ajudar com um apoio incrível dos adeptos. Não se festeja empates, ficámos frustrados por não ter ganho. Com menos dois homens criámos oportunidades».