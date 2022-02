Na antevisão da visita ao Belenenses, da 22.ª jornada da Liga, o treinador do Vitória de Guimarães pediu que a equipa apresentasse a mesma atitude competitiva que identificou no dérbi com o Sp. Braga, no qual conseguiu o golo da vitória em inferioridade numérica.

«Em vez de estarmos só a pensar em ganhar, temos de ter a atitude competitiva do último jogo. Se formos iguais ao que conseguimos fazer, vamos estar sempre muito mais próximos de ganhar o jogo. Queremos três pontos, mas precisamos de atitude competitiva. Se não a tivermos, o triunfo sobre o Sporting de Braga não nos valeu nada», referiu Pepa, citado pela agência Lusa.

O Belenenses está na última posição da tabela classificativa, mas o treinador do Vitória não quer facilidades.

«Estamos preparados para tudo. O Belenenses tem jogado num 4x4x2 e já jogou com uma linha de cinco defesas. Já analisámos o que podemos encontrar, mas temos de nos focar no que controlamos. Cada vez há menos jogos e menos pontos em disputa. Não temos tempo para errar. Temos de nos agarrar ao que de bom fizemos no último jogo», alertou.

«Não podemos entrar para ver no que dá. Já cometemos erros e pagámo-los bem caro. Perdemos pontos e a oportunidade de continuar na Taça [de Portugal, após derrota com o Moreirense]. Se o Belenenses SAD for melhor do que nós, e formos infelizes, tudo bem, mas não temos tempo e espaço para desculpas. Nem eu, nem os jogadores o admitem», acrescentou.

Miguel Maga, Alfa Semedo, Tiago Silva e Oscar Estupiñán ficam de fora por castigo.

O Vitória de Guimarães defronta o Belenenses às 18 horas deste domingo, no Estádio Nacional.