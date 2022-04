O treinador do Vitória de Guimarães, Pepa, sublinhou este sábado o «respeito tremendo» pelo futebolista Ricardo Quaresma, sem qualquer minuto nas quatro jornadas mais recentes, defendendo que as «opções» fazem «parte do futebol» e que não há, de longe, qualquer «caso».

«Para mim, não é assunto. O que é assunto é o respeito tremendo pelo Ricardo, só que depois entra aqui uma coisa, que tem a ver com opções. Independentemente do nome, da idade, do currículo, seja do que for, são opções. Vou viver sempre com as minhas opções. Nada a apontar. Faz parte do futebol, são opções de um treinador, respeito tremendo, mas tudo o resto são opções e vai ser sempre assim. Não há caso nenhum, tranquilo, respondi e bem respondido. Caso é o que o nosso foco é só um, o jogo de amanhã», disse Pepa, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo ante o Tondela, da 31.ª jornada da I Liga, adversário que Pepa já orientou.

«A energia vai ser toda dirigida para o jogo de amanhã [domingo], para um jogo tremendamente difícil, numa casa que conheço bem. O foco é só um: os três pontos», referiu Pepa, realçando que o plantel minhoto não pode «deixar fugir» a «consistência» adquirida com os últimos resultados e dando os parabéns ao Tondela, finalista da Taça de Portugal.

O Tondela, formação que Pepa orientou entre as temporadas 2016/17 e 2018/19, ocupa o 17.º lugar, com 25 pontos e apenas uma vitória nas últimas dez jornadas, mas Pepa avisou que «cada jogo tem a sua história», ao lembrar o desaire vitoriano com o Belenenses, último, em fevereiro, depois da vitória no dérbi minhoto.

«Sei muito bem que o objetivo principal do Tondela é o campeonato. A classificação vale o que vale. Lembro-me muito bem que, depois da vitória contra o Braga [2-1], fomos jogar contra o Belenenses e fizemos uma exibição má. Isto não é um alerta. É o que é», frisou, elogiando a «competência individual e coletiva» do Tondela, com uma «linha de três defesas bem definida», «laterais a darem muita profundidade» e Salvador Agra e Rafael Barbosa a desequilibrarem na frente.

Pepa falou também do avançado Óscar Estupiñán, que está em final de contrato. «Independentemente de acabar o contrato, o foco dele está com a equipa e connosco. O Óscar é daqueles que dão tudo dentro de campo, nos jogos e nos treinos», afirmou, a propósito do dianteiro colombiano, autor de 12 golos na presente edição da I Liga.

O Tondela-V. Guimarães joga-se a partir das 20h30 de domingo e tem arbitragem de Gustavo Correia. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.