Declarações de Pepa, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate a uma bola frente ao Boavista:

«Não se trata de imaturidade, trata-se de infelicidade. A primeira parte foi equilibrada, onde o Boavista criou situações com transições rápidas, teve critério. Criou algum ruído, mas mesmo assim fomos pacientes, a circulação não foi tão rápida como devia ser, mas tivemos oportunidades num jogo em que estávamos a insistir muito no corredor central. Na segunda parte fomos muito superiores, tivemos critério e paciência, não caímos no desespero, circulámos a bola rápido, apenas faltou algum critério no último terço. O golo acaba por surgir com naturalidade. Depois disso diria que há infelicidade, a bola anda ali nos ressaltos. Hoje demos muito mais ao jogo do que o que retiramos do jogo, mas temos de aceitar. Depois de sofre o golo, aí não tivemos capacidade para procurar o segundo golo».

[Já não é a primeira vez que o Vitória sofre depois de marcar] «Se formos a ver o lance é uma falta, um livre lateral. Fomos infelizes no último lance. Não vamos fazer anti-jogo porque marcámos um golo, nem eu nem ninguém queremos isso. Diria que hoje fomos infelizes. Por isso é que estamos com este sentimento de frustração, para nós é como se fosse uma derrota por aquilo que demos ao jogo. Temos de olhar para dentro e para estas situações e ser mais eficazes. Fizemos de tudo, nem sempre bem, mas muitas vezes bem. Saímos muito frustrados deste jogo».

[Paragens no jogo tiveram interferência?] «Houve muitas paragens. Aquilo que controlamos temos de fazer melhor, é o nosso desafio, fazer mais golos e manter a nossa baliza a zero. É a nossa competência, tudo o resto não posso estar a dizer que é propositado, se dava jeito quebrar o ritmo para respirar. Vou sempre acreditar que os jogadores estão no chão é porque estão lesionados, depois cabe ao árbitro dar o tempo. Não vou dizer que enerva, mas dificulta»

[Balanço da primeira volta] «Não podemos andar, ninguém conquista o campeonato, a Liga dos Campeões ou a Liga Europa na primeira volta, temos é de ter capacidade de sermos equilibrados. Temos de perceber que o caminho é longo, é duro e não podemos andar ao favor do vento. Este é o caminho, temos de ser equilibrados e termos noção que há muitas equipas competitivas e muito campeonato pela frente. Sentimos que continuamos dentro dos objetivos. Hoje tínhamos todos o objetivo de subir na classificação, à condição para o quinto lugar, mas não conseguimos. Fomos infelizes».