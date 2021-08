Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (0-1) frente ao Portimonense na ronda inaugural da Liga:

«Faltou-nos eficácia, um pouco mais de critérios e discernimento no último terço. Podíamos ter sido mais felizes, estivemos bem no controlo da profundidade, o Portimonense tem jogadores para o jogo direto. A entrada na segunda parte não foi a melhor, queríamos manter o ímpeto com que terminámos a primeira parte. Podemos fazer muito melhor no lance em que sofremos o golo. Procurámos a felicidade dentro de campo, não esperámos que caísse do céu, mas não conseguimos. Vamos ser felizes a curto espaço de tempo».

[Troca de Alfa Semedo por Handel] «Todos têm contribuído. Acima de tudo foi pela capacidade e abrangência que o Alfa tem entre a defesa e o meio campo. Disputou muitas vezes a primeira bola. Não quero individualizar, mas foi uma prestação positiva».

«Foi pena, foi frustrante, perante os nossos adeptos. Foi uma pena tremenda, não fomos felizes hoje. Até com o empate estávamos a sentir que não era justo de tudo, mas o futebol não tem justiça».

[Falta de opções no banco?] «Não foi por aí, estou satisfeito com o plantel. Voltamos a pegar no jogo na segunda parte, a partir dos dez quinze minutos, mais uma vez muitas bolas na área, faltou apenas critério. Não tem nada a ver com quem estava no banco. Aquilo que fizemos dava para outro resultado, mas não conseguimos, parabéns ao Portimonense».

[Adeptos nas bancadas] «Foi fantástico, tudo. A chegada ao estádio, a saída do hotel, o aquecimento, o hino. Para nós foi um soco tremendo. Mas ninguém nos pode acusar de nada. Há um chavão que diz que isto não como começa. Vamos embora, continuar o nosso trabalho».