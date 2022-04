Declarações de Pepa, treinador do Paços de Ferreira, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a vitória (4-0) frente ao Paços de Ferreira:

«Foi um jogo muito difícil, principalmente até nos nos organizarmos em termos táticos. O Paços entrou melhor, a chegar ao nosso corredor esquerdo com facilidade. Com o encaixe do Alfa ficámos mais confortáveis, a equipa ficou mais pressionante e esse conforto permitiu ter mais controlo do jogo, mais oportunidades; o Varela não fez uma única defesa. Ter a baliza a zeros, sem remates é de valorizar».

«O jogo foi intenso, entre duas boas equipas. Não posso deixar de valorizar o grande jogo que fizemos, o André fez grandes defesas. Tínhamos cinco finais pela frente, agora temos quatro. Daquilo que podemos fazer é acreditar até ao fim com o apoio dos nossos adeptos. O nosso foco agora é o Tondela, para dar seguimento ao objetivo que temos de nos aproximar do quinto lugar».

[Quaresma fora das opções] «É isso mesmo, opção».