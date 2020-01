O nível exibicional do V. Guimarães merecia mais pontos. É esta a opinião de Pepê Rodrigues, médio que nos últimos jogos tem assumido papel de destaque na manobra da equipa. O jogador falou aos jornalistas esta terça-feira e referiu que a equipa vai lutar para terminar a primeira volta com três pontos no próximo sábado, frente ao Santa Clara.

«É sempre importante ganhar, entramos para todos os jogos para os conseguir isso. Vamos fazer por isso frente ao Santa Clara porque precisamos de pontos. Pela qualidade de jogo que temos apresentado podíamos ter mais pontos. Em função do nosso futebol merecíamos mais pontos, mas por vezes a bola não entra. Vamos trabalhar para mudar esse cenário», referiu à margem de uma visita ao Instituto de Investigação I3B’s, em Guimarães.

Na opinião do jogador tem faltado «uma ponta de sorte» ao Vitória, na medida em que a equipa tem «chegado à frente e rematado, mas a bola não tem entrado», frisou Pepê, assegurando que a bola «vai começar a entrar».

A nível pessoal o médio está na sua melhor fase, foi titular nos últimos jogos, e diz estar confiante. «Neste momento sinto-me bem, com confiança. Espero que esta não seja a melhor fase, que continue sempre a subir de rendimento. Vou trabalhar para isso», adiantou, acrescentando que tanto joga na posição seis como oito.

Na próxima semana o V. Guimarães mede forças com o FC Porto nas meias-finais da Taça da Liga. O médio garante que, para já, o foco está no Santa Clara e não na Final Four da competição. «Estamos apenas focados em conquistar os três pontos no jogo com o Santa Clara. Desde já quero fazer o apelo para que os adeptos estejam connosco nessa partida. É sempre importante ter o 12.º jogador presente».

Para além de Pepê marcaram presença na visita André Almeida e Rafael Gomes, guarda-redes dos sub-23 e estudante de Bioquímica, assim como o presidente Miguel Pinto Lisboa. A visita ao I3B's, instituto com ligações à Universidade do Minho, inseriu-se numa ação de promoção da Maratona da Saúde.