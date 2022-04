Pepe, jogador do FC Porto, em declarações na flash da Sport TV1, após a vitória por 1-0 em Guimarães, numa partida da 29.ª jornada da Liga:



«O Taremi pediu desculpa? Não tem de pedir. No FC Porto pede-se trabalho. O golo é consequência do trabalho. Quando ganhamos, ganhamos todos e quando perdemos, perdemos todos. Ele não tem de pedir desculpa.



Tivemos ocasiões para chegar ao intervalo com um resultado bastante positivo. O 1-0 foi curto. Mesmo assim, a equipa entrou bem na segunda parte. Com mais um jogador, tínhamos de ter mais tranquilidade e paciência com bola. Não conseguimos manter o ritmo todo o jogo. Sofremos como equipa quando tivemos de sofrer. O Vitória tem grandes jogadores e um treinador que trabalha bem e tinha feito bons resultados [nos últimos jogos].»



[Sentem que têm a mão na Taça]:



«Não. Temos de ir jogo a jogo. Este jogo era muito importante e o próximo também será extremamente importante. Temos de ter espírito de solidariedade. Não importa quem marca, importa a equipa. Estamos todos de parabéns.»