Pepê admitiu que a campanha do Vitória de Guimarães no campeonato poderia ser melhor, concordando com o próprio treinador Ivo Vieira.



Depois de o técnico dos vitorianos, Ivo Vieira, ter dito, na terça-feira, ao programa Quarentena da Bola, emitido na rede social Facebook, que um «campeonato muito bom» tinha de equivaler a um terceiro lugar ou a um quarto posto, «na pior das hipóteses», o jogador de 22 anos concordou que o rendimento da equipa poderia ser melhor.



«Concordo [com o treinador]. A exigência do Vitória é muito grande e o plantel é muito bom. [Um campeonato] muito bom era se estivéssemos em terceiro ou em segundo [lugar]. Mas o objetivo da Liga Europa ainda está ao nosso alcance», começou por dizer, numa videoconferência promovida pelo clube de Guimarães no Facebook.



Pepê tem-se destacado na formação de Ivo Vieira como médio defensivo, uma posição que não lhe é de todo desconhecida.



«Na minha formação [realizada maioritariamente no Benfica], sempre joguei a ‘seis' [médio defensivo]. Mas também já tinha jogado a ‘oito'. As coisas a ‘seis’ saem mais naturalmente, porque tenho mais conhecimento tático. Mas também gosto de jogar a ‘oito', pois tenho mais liberdade ofensiva. Jogo onde a equipa técnica quiser», admitiu.



O internacional sub-21 português explicou ainda que o Vitória não abordou os atletas para uma redução salarial, mas que os jogadores estão disponíveis para serem parte da solução.



«O Vitória ainda não falou de nada em salários, mas nós, jogadores, estamos aqui para ser a solução. Não somos nós que vamos falar. O Vitória é que sabe as melhores condições para combater esta pandemia», finalizou.