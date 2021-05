Miguel Pinto Lisboa, presidente do V. Guimarães, compareceu na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques após a derrota com o Benfica. O líder do clube vimaranense admitiu a época fracassada e promete estar já a trabalhar na próxima.

«Há momentos em que o líder tem que dar a cara, estar presente e assumir o facto de os objetivos não foram conseguidos. O objetivo europeu não foi atingido, e estamos a trabalhar com ambição para que rapidamente o Vitória possa, de forma sistemática, atingir esses objetivos. Fizemos uma primeira volta interessante, mas a segunda volta não foi de acordo com os nossos objetivos. Estamos a trabalhar para que seja possível de forma forte a curto prazo possamos voltar. Agradeço ao Moreno por ter estado connosco para tentar atingir o objetivo nestes últimos dois jogos. Rapidamente, juntos vamos atingir os nossos objetivos».