Sabendo da derrota do Vitória de Setúbal, os algarvios tinham a possibilidade de sair da zona de despromoção, caso vencessem o jogo. Depois de uma primeira-parte muito boa, em que a pontaria foi óbice às várias oportunidades de golo criadas e com o domínio total, depois assistiram à reação minhota.



Apesar de não terem muitas ocasiões para marcar, os minhotos mostraram eficácia num cabeceamento de Bruno Duarte para garantir os três pontos, numa derrota ingrata para os algarvios. Mas os jogos duram 90 minutos...

Equipas com esquemas idênticos - 4x3x3 - mas divergentes na construção do jogo: o Portimonense abria os centrais Jadson e Lucas Possignolo, e Willyan recuava para o meio deles, para começar a construir ainda no seu meio-campo, enquanto o Vitória saía a jogar com os médios, principalmente Pepê Rodrigues.



FICHA DE JOGO E NOTAS AOS ATLETAS

Depois de quase dez minutos sem aproximações às balizas, um desentendimento entre Venâncio e Suliman fez a bola sobrar para Vaz Tê e Sacko antecipou-se cortando contra os pés de Douglas, com Aylton Boa Morte, na sobra a atirar contra Venâncio. Foi o primeiro lance de perigo, para o Portimonense e deixou indicações para o futuro imediato (a segunda metade seria bem diferente...), com os algarvios a assumirem o jogo e criando diversas situações para marcarem e evitarem o nulo registado ao intervalo.

A equipa minhota sentiu muitas dificuldades em soltar-se, raramente chegou á baliza de Gonda. Pepê Rodrigues, aos 10, num remate de fora da área por cima da barra e Outtara, aos 23, num disparo cruzado nas espaço nas costas da defesa algarvia para defesa do guardião nipónico, resumem o trabalho ofensivo dos vimaranenses nesse período.

Mais qualidade teve o Portimonense, que esteve mais perto do golo: aos 26 Hugo Miguel assinalou falta de Florent sobre Willyan dentro da área, mas foi alertado pelo VAR, que indicou fora de jogo de Lucas Fernandes - por 11 centímetros - no início da jogada e nove minutos depois o médio brasileiro acertou com estrondo no poste direito da baliza de Douglas, com um pontapé do meio da rua. A cinco minutos do intervalo, Lucas Fernandes bateu um livre na esquerda, Douglas sacudiu - com muita dificuldade e quase deixava a bola passar - para canto. Na sequência Willian falhou o cabeceamento com a baliza à mercê e a bola embate nas costas de Vaz Tê, ao tentar o desvio de cabeça, e passa ao lado.

Aos algarvios faltou eficácia numa primeira-parte bem conseguida, mostrando grande organização, como tem sido habitual desde a retoma da liga, com uma boa ocupação dos espaços e sentido de entreajuda entre os jogadores. Os vimaranenses limitaram-se a ver jogar...

... e reentraram com vontade de inverter a tendência, com a equipa mais subida e, consequentemente mais próxima da baliza e com possibilidade de a alvejar, como foram os casos dos remates de André André dentro da área, em rotação, com a bola a passar por cima, e de Ola John, com tiro ao lado. Foram aos 49 e 54 minutos, e dois depois o Portimonense respondeu em jeito por Júnior Tavares, com a bola a passar muito perto da barra.

Depois do aviso e com o jogo dividido, os minhotos chegaram mesmo à vantagem, num cabeceamento perfeito de Bruno Duarte, que quase no limite da grande-área (!) desviou de cima para baixo, colocando a bola junto à base do poste esquerdo da baliza. O avançado tinha quatro minutos antes de marcar.

Paulo Sérgio mexeu logo na equipa e fez entrar de uma assentada Bruno Costa, Marlos Moreno e Jackson Martinez. Na prática, pouco acrescentou porque os algarvios já não foram tão organizados como o tinham sido até ao intervalo e a ânsia de evitar a derrota fez com que o discernimento não fosse o melhor, mesmo com outra tentativa feita por Paulo Sérgio, com as entradas de Rômulo e Beto, retirando Júnior Tavares e Hackman. Houve mais coração do que cabeça, frente a um adversário confortável e que foi gerindo o tempo até ao apito final.