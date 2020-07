Figura: Bruno Duarte

O avançado do Vitória de Guimarães só precisou de quatro minutos para marcar: entrou aos 63 e aos 67 desviou de cabeça pouco depois da entrada da grande área para o fundo da baliza. Um cabeceamento perfeito, de cima para baixo e bem colocado, que não deu hipótese de defesa a Gonda. E foi o suficiente para sair como figura do jogo, porque são golos que se exigem aos pontas de lança.

Momento: Minuto 67, o Vitória de Guimarães chega à vantagem.

Depois de ter sofrido imenso até ao intervalo, os vimaranenses entraram com outra disposição e conseguiram anular o controlo das operações que os algarvios detiveram até então. E para consolidar esse novo estado, nada apareceu o golo de Bruno Duarte, que abalou a motivação algarvia e permitiu gerir o resultado com segurança.

Outros destaques

Lucas Fernandes

Uma bomba aos ferros e outros lances complicados para a baliza de Douglas tiveram a assinatura do internacional olímpico brasileiro. O remate ao poste direito, a entrar, seria certamente, um dos golos da jornada. O melhor Portimonense (até ao intervalo) contou com um Lucas em grande, sempre na condução do jogo ofensivo da sua equipa, pelo interior e por vezes também, caindo na esquerda, permitindo a deslocação de Aylton Boa Morte para o centro. Melhor tapado depois, foi perdendo influência e com isso ressentiu-se o Portimonense.

Mikel Agu

Melhorou muito no segundo período, principalmente em evitar que Lucas Fernandes tivesse bola. Objetivo cumprido e libertação para a equipa ofensivamente, com menos essa preocupação. Sem dar nas vistas o médio defensivo da equipa minhota assinou uma exibição muito válida e foi um dos principais pilares para a melhoria da sua equipa após o intervalo.

Marcus Edwards e Bruno Tabata

O destaque sobressai da agitação que levaram aos flancos direito das suas equipas. O inglês tem velocidade e criou muitas dificuldades a Fali Candé e a técnica elevada de Bruno Tabata gerou muitos embaraços a Florent Hanin.