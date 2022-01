Ninguém quebrou o jejum.



Portimonense e Vitória empataram a uma bola no fecho da 18.ª jornada e prolongaram a série de jogos sem ganhar. Ainda assim, os algarvios saem do encontro com um sorriso amarelo, visto que continuam à frente do adversário desta noite.



Os minhotos foram a equipa mais perigosa embora não tenham tido muita bola. Sem Edwards, Quaresma, André André e André Almeida, a equipa de Pepa teve em Lameiras e Nélson da Luz os homens capazes de assustar Samuel - a figura do jogo.



O guarda-redes do Portimonense negou, por duas vezes, o golo ao extremo ex-Famalicão. Na resposta, Nakajima obrigou Varela - jogo 100 na Liga - a defesa apertada. O jogo de parada e resposta durou pouco e o ritmo voltou a cair.



O Vitória acabaria por chegar à vantagem de forma justa, diga-se, num infortúnio de Lucas Possignolo. Na tentativa de cortar a bola, o defesa do Portimonense isolou Nélson Luz e o jovem angolano marcou pelo segundo jogo consecutivo.



Os algarvios sentiram o golo sofrido e caíram de produção até ao intervalo. O Vitória sentiu a quebra contrária e ficou perto do 2-0: remate espetacular de Handel e defesa à altura de Samuel.



Após uma ameaça de Estupiñán a abrir a segunda parte, os vimaranenses abdicaram de atacar e preferiram agarrar-se à vantagem magra no marcador. Por outro lado, o Portimonense procurou chegar pelo menos à igualdade e ameaçou em duas ocasiões, mas nem Pedrão nem Lucas conseguiram acertar na baliza.



À entrada para os cinco minutos finais, a persistência do Portimonense foi premiada. Relvas cruzou rasteiro para a entrada da área e Anderson atirou cruzado para o empate. Ao sentir o triunfo fugir-lhe do bolso, o Vitória voltou a ter olhos para a baliza contrária e só não venceu porque o pontapé de Nélson da Luz esbarrou na trave e o livre de Janvier foi travado por Samuel - o 1-2 seria uma crueldade tremenda para a equipa de Paulo Sérgio.