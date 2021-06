Ricardo Quaresma assinalou esta quinta-feira nas redes sociais o Dia Nacional das Pessoas Ciganas, celebrado a 24 de junho, escrevendo uma mensagem a apelar à construção de «pontes entre as diferenças culturais».

«Não só as margens dos rios se devem unir pelas pontes. Também a humanidade deve saber construir as pontes entre as suas diferenças culturais. Neste dia, o meu apelo é simples. Por mais afastadas que estejam as margens do rio, por mais forte que seja a corrente, construir as pontes entre nós é o único caminho possível. Saibamos ter a inteligência para as construir», escreveu o jogador do Vitória sua na conta pessoal do Instagram.