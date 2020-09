O Vitória de Guimarães foi o clube que «deu confiança» a Ricardo Quaresma e que acreditou no internacional português para prosseguir o seu trajeto. Depois de uma carreira recheada de títulos, Quaresma assegurou que vai terminar a carreira em Guimarães.

«Foi o clube que me deu confiança, que acreditou em mim. Não é preciso falar muito do Vitória, todos sabemos a grande história que o Vitória tem e espero, espero não, vou acabar a carreira no Vitória», assegurou Quaresma.

De resto, o extremo falou sobre os rumores que o associaram a outros clubes, nomeadamente ai FC Porto. «Do Boavista nunca ninguém falou comigo. Quando soube estava a caminho do Algarve. Do Porto não houve muitas conversas e o V. Guimarães foi o clube que me deu confiança, que acreditou em mim. Estou aqui para dar tudo por este clube e por estas pessoas, que merecem todo o meu respeito».

O jogador de 36 anos revelou que a conversa com Tiago Mendes, que foi seu colega de seleção, foi determinante. «Acima de tudo foi importante a confiança que ele me deu. Antes de assinar o contrato falei com o Tiago, não vou dizer o que falámos, mas transmitiu-me muita confiança. O mais importante é sentir que as pessoas confiam em mim. O resto eu faço», disse o extremo.