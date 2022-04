Ricardo Quaresma nem sequer foi para o banco de suplentes do Vitória de Guimarães, na goleada ao Paços de Ferreira (4-0), e na manhã deste sábado fez questão de deixar uma mensagem nas redes sociais.

«Parabéns equipa. Fiquei muito feliz com a vitória de ontem. Mesmo não jogando, mesmo não sendo opção para o treinador, fico feliz pela equipa e pelos adeptos», começa por escrever o internacional português.

«Estou a fazer pelo Vitória tudo aquilo que me deixam fazer e mantenho a mesma vontade de conquistar desde o dia em que cheguei. Não vou perder a alegria que o jogo me dá nem a energia de todos os dias treinar para melhorar. Tão pouco vou mudar de personalidade só para agradar. Quando estou feliz nota-se. Quando estou infeliz também. Sou assim! E por mais vitórias que já tenha tido vou continuar sempre em busca das próximas nem que por vezes me metam injustamente o rótulo de "mau da fita"», acrescenta Quaresma.

O extremo termina a avisar que «o jogo ainda não acabou», antes dos votos de Boa Páscoa.

Quaresma tem 24 jogos pelo Vitória, esta época, mas apenas nove como titular. Não joga de início desde 10 de janeiro (visita ao Gil Vicente). Contra o FC Porto não saiu do banco de suplentes, e agora, frente ao Paços de Ferreira, nem entrou na ficha de jogo.

Questionado sobre a exclusão do extremo, no final do jogo, o treinador do Vitória, Pepa, limitou-se a dizer que tinha sido por opção.

A publicação de Ricardo Quaresma nas redes sociais: