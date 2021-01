Depois de ter feito um golaço de trivela frente ao Nacional, Ricardo Quaresma garantiu que não sente o peso dos 37 anos e destacou a qualidade que há no plantel do Vitória de Guimarães.



«Dou-me bem com toda a gente. Temos um grupo fantástico, um grupo jovem, mas com bons miúdos, que querem aprender e têm qualidade. Não me sinto aquele velho que as pessoas dizem no meio deles. Gosto de lhes dar essa confiança para poderem partilhar algumas brincadeiras comigo. Esse espírito de grupo reflete-se dentro de campo», disse, em declarações publicadas no site do clube.



Em relação ao golo da última quinta-feira, o internacional português revelou que inicialmente tentou tabelar com Sacko antes de se decidir pelo remate de trivela, gesto que o tem distinguido numa carreira com quase duas décadas.

«Tive a felicidade da bola ficar ali e só pensei em rematar à baliza. Fui feliz. Sobre o festejo, o Sacko está sempre a fazer essa dança no balneário e disse-lhe que, num dia em que marcasse, iria dançar com ele. É sempre importante marcar, mas ainda mais quando conseguimos ajudar a equipa a vencer. O que me deixa feliz é ajudar o meu clube a conquistar os objetivos», referiu.



Quaresma considerou que a «evolução» do Vitória tem permitido às «individualidades sobressaírem» e facilitado a tarefa de servir os avançados através de cruzamentos tanta na direita como na esquerda.

«É bom termos avançados como o Estupiñán [que marcou frente ao Nacional]. Tanto o Óscar [Estupiñán], como o Bruno Duarte, o [Lyle] Foster e o Noah [Holm] aparecem bem na área. Como extremo, só tenho de fazer o meu trabalho, que é cruzar e ajudá-los a fazer golos para ajudar a equipa. Jogar na esquerda ou na direita não faz grande diferença para mim e para o [Marcus] Edwards», concluiu.