António Miguel Cardoso, presidente do Vitória de Guimarães, compareceu na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques após o jogo com o Vizela, reportando-se ao incidente ocorrido no recinto vimaranense, em que um adepto caiu da bancada.



«Não é momento de vitórias ou derrotas, estamos preocupados. A partir do momento em que que aconteceu o que aconteceu, todos os portugueses, em particular todos os vitorianos estão com o Nuno», frisou.



Numa curta declaração, sem direito a perguntas, o líder máximo do clube continuou, desejando as melhoras ao adepto. «Que o Nuno recupere, que a família receba toda a força. Rezar para que corra tudo bem, e possa em breve estar perto de nós a festejar muitas vitórias».

Moreno, treinador do Vitória, não compareceu na sala de imprensa após o jogo.